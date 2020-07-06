В Подольском районе Киева прорвало коллектор, движение транспорта ограничено

В Подольском районе Киева прорвало коллектор, из-за чего движение транспорта ограничено. Из-за аварии на канализационном коллекторе на проезжей части образовался провал.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в своем Facebook.

"Внимание! Из-за ремонтных работ на канализационной сети на пересечении просп. Порика и пр. Правды частично ограничено движение автотранспорта", - указано в сообщении.

Так, специалисты сейчас выполняют перекачку стоков и исследование коллектора, после чего смогут начать ремонтные работы.

"Место аварии ограждено, движение транспорта осуществляется по одной полосе, из-за чего частично изменен маршрут троллейбуса №26. Приносим извинения за неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что на время ремонтных работ водоснабжение и водоотведение близлежащих домов ограничиваться не будет.

Напомним, 5 июля на улице Ревуцкого в Киеве ограничат движение авто из-за ремонтных работ.

Как писало РБК-Украина, ранее сообщалось, что в Киеве на месяц ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе.