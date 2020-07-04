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В Киеве завтра ограничат движение на одной из улиц

Новости » Общество     04.07.2020 - 11:38
В Киеве завтра ограничат движение на одной из улиц
Фото: улица Ревуцкого (wikipedia.org)

Движение ограничат в связи с ремонтом дороги

В воскресенье, 5 июля, на улице Ревуцкого в Киеве ограничат движение авто из-за ремонтных работ. Дорога частично будет перекрыта с 5:00 до 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор".

Так, движение будет ограничено до улицы Вишняковской.

"На улице Ревуцкого продолжаются средние ремонты. В частности, на участке от дома №44 до улицы Вишняковской. В течение воскресенья участок будем асфальтировать. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на месяц ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе.

Кроме того, из-за жары в Киеве ограничили движение крупногабаритного транспорта: ограничения будут действовать при температуре воздуха более +28 градусов.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Киевограничение движения
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