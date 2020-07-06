ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Подольском районе Киева прорвало коллектор, движение транспорта ограничено

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 13:55
В Подольском районе Киева прорвало коллектор, движение транспорта ограничено
Фото: прорыв коллектора (facebook.com vodokanal)

Прорыв произошел на пересечении просп. Порика и просп. Правды

В Подольском районе Киева прорвало коллектор, из-за чего движение транспорта ограничено. Из-за аварии на канализационном коллекторе на проезжей части образовался провал.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в своем Facebook.

"Внимание! Из-за ремонтных работ на канализационной сети на пересечении просп. Порика и пр. Правды частично ограничено движение автотранспорта", - указано в сообщении.

Так, специалисты сейчас выполняют перекачку стоков и исследование коллектора, после чего смогут начать ремонтные работы.

"Место аварии ограждено, движение транспорта осуществляется по одной полосе, из-за чего частично изменен маршрут троллейбуса №26. Приносим извинения за неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что на время ремонтных работ водоснабжение и водоотведение близлежащих домов ограничиваться не будет.

Напомним, 5 июля на улице Ревуцкого в Киеве ограничат движение авто из-за ремонтных работ.

Как писало РБК-Украина, ранее сообщалось, что в Киеве на месяц ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ПодолКиевтранспорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь