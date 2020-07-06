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У Подільському районі Києва прорвало колектор, рух транспорту обмежено

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 13:55
У Подільському районі Києва прорвало колектор, рух транспорту обмежено
Фото: прорив колектора (facebook.com vodokanal)

Прорив стався на перетині просп. Порика та просп. Правди

У Подільському районі Києві прорвало колектор, через що рух транспорту обмежено. Через аварію на каналізаційному колекторі на проїжджій частині утворилося провалля.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу" у своєму Facebook.

"Увага! Через ремонтні роботи на каналізаційній мережі на перетині просп. Порика та просп. Правди частково обмежено рух автотранспорту", - вказано у повідомленні.

Так, фахівці зараз виконують перекачку стоків та дослідження колектору, після чого зможуть розпочати ремонтні роботи.

"Місце аварії огороджено, рух транспорту здійснюється по одній полосі, через що частково змінено маршрут тролейбусу №26. Перепрошуємо за незручності та просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що на час ремонтних робіт водопостачання та водовідведення прилеглих будинків обмежуватись не буде.

Нагадаємо, 5 липня на вулиці Ревуцького в Києві обмежать рух авто через ремонтних робіт.

Як писало РБК-Україна, раніше повідомлялося, що у Києві на місяць обмежать рух на Повітрофлотському шляхопроводі.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ПодолКиївтранспорт
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