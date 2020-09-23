Один из районов Киева остался без горячей воды из-за ремонта

В Подольском районе Киева временно отключили горячую воду из-за ремонта газопровода. Работы должны завершить до конца 24 сентября.

Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

Из-за ремонта на газопроводе отключили районную котельную "Виноградарь" и еще семь котелен. Отключение горячего водоснабжения произведено для безопасного ремонта в сжатые сроки.

На время ремонта без горячей воды остались 192 жилых дома в Подольском районе столицы.

Напомним, вчера было объявлено о запуске в Киеве продажи смарт-билетов на поезда и метро.

Сегодня стало известно, что Киев останется в "оранжевой" зоне карантина до марта 2021 года при оптимистическом сценарии.

Также известен список кандидатов на должность мэра столицы. Выборы пройдут 25 октября.