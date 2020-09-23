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Один із районів Киева залишився без гарячої води через ремонт

Автор: РБК-Україна

У Подільському районі Києва тимчасово відключили гарячу воду через ремонт газопроводу. Роботи повинні завершити до кінця 24 вересня.

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Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.

Через ремонт на газопроводі відключили районної котельні "Виноградар" і ще сім котелень. Відключення гарячого водопостачання зроблено для безпечного ремонту в стислі терміни.

На час ремонту без гарячої води залишилися 192 житлових будинки у Подільському районі столиці.

Нагадаємо, вчора було оголошено про запуск у Києві продажу смарт-квитків на поїзди, метро.

Сьогодні стало відомо, що Київ залишиться в "помаранчевій" зоні карантину до березня 2021 року при оптимістичному сценарії.

Також відомий список кандидатів на посаду мера столиці. Вибори відбудуться 25 жовтня.

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