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На Подолі у Києві пожежа з сильним задимленням (відео)

Фото: у центрі Києва 18 листопада спалахнула пожежа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа у Києві спалахнула на Подолі зранку у суботу, 18 листопада. Спостерігається сильне задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа спалахнула на вулиці Хорива на столичному Подолі. На місце інциденту прибула поліція. Поки причини та обставини пожежі невідомі. 

У мережі публікують відео з місця події. На кадрах помітно, що пожежа супроводжується сильним задимленням.

 

Нагадаємо, нещодавно у Шевченківському районі Києва горів гуртожиток. Пожежа спалахнула на вулиці Лук'янівська.

Також масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Крім того, у Дарницькому районі Києва надвечір 12 листопада загорівся склад з будматеріалами.

 

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КиївДСНСПожежа