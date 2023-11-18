На Подолі у Києві пожежа з сильним задимленням (відео)

Пожежа спалахнула на вулиці Хорива на столичному Подолі. На місце інциденту прибула поліція. Поки причини та обставини пожежі невідомі.

У мережі публікують відео з місця події. На кадрах помітно, що пожежа супроводжується сильним задимленням.

Нагадаємо, нещодавно у Шевченківському районі Києва горів гуртожиток. Пожежа спалахнула на вулиці Лук'янівська.

Також масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Крім того, у Дарницькому районі Києва надвечір 12 листопада загорівся склад з будматеріалами.