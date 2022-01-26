Подняли лимиты. В этом году больше украинских студентов получат стипендии  

В частности, в порядке назначения стипендий указано, что перед началом подведения итогов каждого семестра ученый (педагогический) совет с учетом ранее утвержденных расходов на стипендии определяет лимит стипендиатов, которые будут получать выплаты.

"Этот показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 40 до 45) от фактического числа студентов дневной формы образования, обучающиеся по государственному (региональному) заказу", - говорится в документе.

До изменений такой лимит устанавливался в диапазоне 35-40%.

"Сегодня правительство приняло решение об увеличении лимита стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам семестрового обучения. В этом году количество получателей академических стипендий составит 40-45% вместо 35-40%", - добавил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.