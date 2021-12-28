Стипендии повысят в 1,5 раза: сколько будут получать студенты вузов с 1 января
Фото: стипендии повышаются с 1 января в 1,5 раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Размер выплат студентам увеличивается с 1 января 2022 года. Стипендии повышены впервые за последние пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 1 сентября 2021 года № 933.
Согласно решению Кабмина, повышаются стипендии:
- для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр" - в 1,5раза с 1300 до 2000 гривен,
- для студентов учреждений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр" - с 980 до 1510 гривен.
- для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - с 490 до 1250 гривен.
Напомним, в последний раз стипендии для студентов повышались с 1 января 2017 года.