Підняли ліміти. Цього року більше українських студентів отримають стипендії  

Зокрема, у порядку призначення стипендій зазначено, що перед початком підбиття підсумків кожного семестру вчена (педагогічна) рада з урахуванням раніше затверджених видатків на стипендії визначає ліміт стипендіатів, які отримуватимуть виплати.

"Цей показник встановлюється у відсотках (в діапазоні від 40 до 45) від фактичного числа студентів денної форми освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням", - йдеться в документі.

До змін такий ліміт встановлювався в діапазоні 35-40%.

"Сьогодні уряд прийняв рішення про збільшення ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за результатами семестрового навчання. Цього року кількість одержувачів академічних стипендій складе 40-45% замість 35-40%", - додав на засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.