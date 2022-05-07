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Поднял флаг РФ на флагшток в Волчанске. Жителя Харьковской области подозревают в госизмене

Фото: жителя Волчанска Харьковской области подозревают в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Жителя временно оккупированного г. Волчанск Харьковской области подозревают в госизмене. Он не только организовывал сбор подписей за отставку городского головы, но и отважился показательно поднять флаг РФ на флагшток у Дома культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

"Он организует деятельность дислоцированных в Волчанске военных формирований оккупационных войск, обеспечивает их материальными ресурсами", - утверждают в ОГПУ.

Кроме того, мужчина организовал разграбление одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, мясокомбината и автозаправочных станций.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении жителя временно оккупированного г. Волчанск по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - констатируют в ведомстве.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 6 мая, российские оккупанты совершили три обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии. Под огнем оказались Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

Также в ночь с 6 на 7 мая российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. В результате ракетного удара был уничтожен Национальный музей им. Григория Сковороды в селе Сковородиновка.

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