Оккупанты трижды обстреляли Харьков: пострадали Северная Салтовка и ХТЗ

За минувшие сутки, 6 мая, российские оккупанты совершили три обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии. Под огнем оказались Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По силам обороны Харькова рашисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", - рассказал он.

Как сообщалось, в ночь с 6 на 7 мая российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. В результате ракетного удара был уничтожен Национальный музей им. Григория Сковороды в селе Сковородиновка.

Напомним, ранее в Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей.

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