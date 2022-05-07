Підняв прапор РФ на флагшток у Вовчанську. Мешканця Харківської області підозрюють у держзраді

Мешканця тимчасово окупованого м. Вовчанськ Харківської області підозрюють у держзраді. Він не тільки організовував збір підписів за відставку міського голови, але й наважився показово підняти прапор РФ на флагшток біля Будинку культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканцю тимчасово окупованого м. Вовчанськ за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України)", - констатують у відомстві.

Крім того, чоловік організував розграбування однієї з військових частин Національної гвардії України, м’ясокомбінату та автозаправних станцій.

"Він організовує діяльність дислокованих в м. Вовчанськ військових формувань окупаційних військ, забезпечує їх матеріальними ресурсами", - стверджують в ОГПУ.

Як повідомлялось, за минулу добу, 6 травня, російські окупанти здійснили три обстріли Харкова із РСЗВ та артилерії. Під вогнем опинились Північна Салтівка та Індустріальний район (ХТЗ).

Також у ніч з 6 на 7 травня російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок ракетного удару було знищено Національний музей ім. Григорія Сковороди в селі Сковородинівка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.