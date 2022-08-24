Мы поднимем руки только празднуя победу. Зеленский сделал заявление об окончании войны

"Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас говорим: победа", - отметил он.

Зеленский заявил, что Украина торгует своими землями и своими людьми. "Для нас Украина - это вся Украина. Все 25 регионов, без каких-либо уступок или компромиссов. Мы не знаем этих слов, они были разрушены ракетами 24 февраля", - сказал президент.

"И мы поднимем руки вверх только один раз - когда будем праздновать нашу победу. Всей Украиной", - сказал он.

По его словам, Донбасс - это Украина. "И мы будем возвращать его, каким будет этот путь. Крым - это Украина. И мы будем его возвращать. Каким бы ни был этот путь", - добавил он.

Зеленский обратился к России. "Не хотите, чтобы ваши солдаты погибали? Освободите наши земли. Не хотите, чтобы ваши матери плакали? Освободите наши земли. Вот такие простые и понятные наши условия", - сказал президент.