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Ми піднімемо руки лише святкуючи перемогу. Зеленський зробив заяву про закінчення війни

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Війна закінчиться лише перемогою України. Президент Володимир Зеленський виключає будь-які поступки та компроміси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського з нагоди 31 річниці Незалежності України.

"Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога", - зазначив він.

Зеленський заявив, що Україна торгує своїми землями і своїми людьми. "Для нас Україна - це вся Україна. Усі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів, вони були зруйновані ракетами 24 лютого", - сказав президент.

"І ми піднімемо руки вгору лише один раз - коли святкуватимемо нашу перемогу. Всією Україною", - сказав він.

За його словами, Донбас - це Україна. "І ми повертатимемо його, хай яким буде цей шлях. Крим – це Україна. І ми його повертатимемо. Хай яким буде цей шлях", - додав він.

Зеленський звернувся до Росії. "Не хочете, щоб ваші солдати гинули? Звільніть наші землі. Не хочете, щоб ваші матері плакали? Звільніть наші землі. Ось такі прості й зрозумілі наші умови", - сказав президент.

Нагадаємо, у серпні 2022 року понад 90% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією. Більшість опитаних (55%) кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% навіть радикальніші - перемогою у війні для них буде знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

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Володимир Зеленський