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В Подмосковье произошел масштабный пожар на складе, есть частичное разрушение

Фото: пожар на складах в Подмосковье (t.me/podmoskovie)
Автор: Владимир Костырин

В Подмосковье (РФ) в округе Богородское этой ночью, 3 мая, произошел крупный пожар на территории комплекса складов, где хранилась печатная продукция. Площадь пожара составила почти 34 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Пожар возник около полуночи в ангаре на складе издательства "Просвещение" на территории производственно-складского комплекса "Атлант Парк" на Кудиновском шоссе в Богородском.

Пламя быстро распространялась и вскоре охватило все складское помещение (размеры: 150 на 170 метров). В результате пожара произошло частичное обрушение комплекса.

Для ликвидации возгорания было привлечено около 100 пожарных, в тушении огня задействовали также 33 единицы техники. Подготовили пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Сообщается, что к теперь пожар удалось локализовать. В районе ЧП в связи с сильным задымлением специалисты делают замеры воздуха.

Данных о возможных пострадавших в результате происшествия в настоящее время нет. Также неизвестно, что стало его причиной.

В сети опубликовали видео с места огненного ЧП на складах в Подмосковье.

Видео: масштабный пожар на складах в Подмосковье в РФ ночью 3 мая

Ранее сообщалось, что 2 мая в России в Перми горел пороховой завод, на котором изготавливаются заряды к ракетам и комплексам ПВО.

Также мы писали, что 1 мая на объекте министерства обороны России под Белгородом произошел пожар, в результате которого произошел сильный взрыв.

Перед этим, 30 апреля, в РФ на Сахалине произошел пожар на ГРЭС-2, и огонь перекинулся с турбинного отделения на кровлю.

Добавим, что в апреле крупные лесные пожары в Сибири вышли из-под контроля из-за переброски военных частей для вторжения в Украину.

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