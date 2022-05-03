В Подмосковье произошел масштабный пожар на складе, есть частичное разрушение

Пожар возник около полуночи в ангаре на складе издательства "Просвещение" на территории производственно-складского комплекса "Атлант Парк" на Кудиновском шоссе в Богородском.

Пламя быстро распространялась и вскоре охватило все складское помещение (размеры: 150 на 170 метров). В результате пожара произошло частичное обрушение комплекса.

Для ликвидации возгорания было привлечено около 100 пожарных, в тушении огня задействовали также 33 единицы техники. Подготовили пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Сообщается, что к теперь пожар удалось локализовать. В районе ЧП в связи с сильным задымлением специалисты делают замеры воздуха.

Данных о возможных пострадавших в результате происшествия в настоящее время нет. Также неизвестно, что стало его причиной.

В сети опубликовали видео с места огненного ЧП на складах в Подмосковье.

Видео: масштабный пожар на складах в Подмосковье в РФ ночью 3 мая