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Подкуп главы ФГИ: подозреваемым избрали меры пресечения

Новости » Политика     01.02.2020 - 17:08
Подкуп главы ФГИ: подозреваемым избрали меры пресечения
Фото: задержание подозреваемых (nabu.gov.ua)

Двух подозреваемых отправили под домашний арест

Суд избрал меры пресечения трем лицам, которых подозревают в предложении 5 млн долларов взятки председателю Фонда государственного имущества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как сообщается, двух фигурантов дела о подкупе главы ФГИ суд решил отправить под домашний арест. Одного из них обязали носить электронный браслет, на другого наложили ряд процессуальных обязательств.

В отношении третьего фигуранта суд принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, но с альтернативой внесения залога. Подозреваемый может выйти из-под стражи после внесения 12,5 млн гривен залога.

Отмечается, что третьему подозреваемому инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанным по делу о подкупе председателя Фонда государственного имущества объявили подозрения. Задержанные предлагали главе ФГИ взятку в размере 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода.

Также РБК-Украина писало, что 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали трех человек во время дачи руководителю Фонда госимущества взятки в размере 50 тысяч долларов. Злоумышленники планировали давать чиновнику взятки в течение года.

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