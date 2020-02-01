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Підкуп глави ФДМ: підозрюваним обрали запобіжні заходи

Новини » Політика     01.02.2020 - 17:08
Підкуп глави ФДМ: підозрюваним обрали запобіжні заходи
Фото: затримання підозрюваних (nabu.gov.ua)

Двох підозрюваних відправили під домашній арешт

Суд обрав запобіжні заходи трьом особам, яких підозрюють у пропонуванні 5 млн доларів хабаря голові Фонду державного майна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Як повідомляється, двох фігурантів справи про підкуп глави ФДМ суд вирішив відправити під домашній арешт. Одного з них зобов'язали носити електронний браслет, на іншого наклали ряд процесуальних обов'язків.

Щодо третього фігуранта суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але з альтернативою внесення застави. Підозрюваний може вийти з під варти після внесення 12,5 млн гривень застави.

Зазначається, що третьому підозрюваному було інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затриманим у справі про підкуп голови Фонду державного майна оголосили підозри. Затримані пропонували главі ФДМ хабар у розмірі 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу.

Також РБК-Україна писало, що 29 січня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали трьох осіб під час надання очільнику Фонду держмайна хабаря у розмірі 50 тисяч доларів. Зловмисники планували надавати чиновнику хабарі впродовж року.

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