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Подкуп главы ФГИ: одного из подозреваемых оставили под стражей

Новости » Общество     13.02.2020 - 17:08
Подкуп главы ФГИ: одного из подозреваемых оставили под стражей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подозреваемого оставили под стражей с альтернативой залога в размере 12,5 млн гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила под стражей одного из подозреваемых в подкупе главы Фонда государственного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Таким образом Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защиты об изменении меры пресечения. Подозреваемый останется под стражей с альтернативой внесения залога в размере 12,5 млн гривен.

Напомним, 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали троих человек во время дачи руководителю Фонда госимущества взятки в размере 50 тысяч долларов. Злоумышленники планировали давать чиновнику взятки в течение года. В целом они обещали 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода.

В начале февраля ВАКС избрал меру пресечения троим подозреваем. Двоих фигурантов дела отправили под домашний арест. Одного из них обязали носить электронный браслет, на другого наложили ряд процессуальных обязательств. Еще одного подозреваемого отправили под стражу.

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