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Підкуп голови ФДМ: одного з підозрюваних залишили під вартою

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 17:08
Підкуп голови ФДМ: одного з підозрюваних залишили під вартою
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрюваного залишили під вартою з альтернативою застави у розмірі 12,5 млн гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою одного з підозрюваних в підкуп голови Фонду державного майна. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Таким чином Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту про зміну запобіжного заходу. Підозрюваний залишиться під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 12,5 млн гривень.

Нагадаємо, 29 січня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали трьох осіб під час надання керівнику Фонду держмайна хабара у розмірі 50 тисяч доларів. Зловмисники планували давати хабара чиновнику протягом року. В цілому вони обіцяли 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу.

На початку лютого ВАКС обрав запобіжний захід трьом підозрюємо. Двох фігурантів справи відправили під домашній арешт. Одного з них зобов'язали носити електронний браслет, на іншого наклали ряд процесуальних зобов'язань. Ще одного підозрюваного відправили під варту.

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