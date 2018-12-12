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На підконтрольну Україні територію перевели понад 40 засуджених з ОРЛО

Новини » Надзвичайні події    12.12.2018 - 12:54
На підконтрольну Україні територію перевели понад 40 засуджених з ОРЛО
Фото: переміщення засуджених (facebook.com/iryna.gerashchenko)

На 13 грудня заплановане переміщення засуджених з ОРДО

На підконтрольну Україні територію сьогодні, 12 грудня 2018 року, перевели понад 40 засуджених з тюрем в окупованому Луганську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко у Facebook.

Як повідомила Геращенко, мова йде про осіб, які були засуджені ще до початку війни 2014 року і не пов‘язані з конфліктом.

"На підконтрольну українській владі територію було переміщено 42 особи з окупованого Луганську. Вони хочуть і будуть відбувати свій термін покарання в українських тюрмах. У четвер буде продовжено переміщення засуджених до початку війни, не пов'язаних з конфліктом, з окупованого Донецька", - написала Геращенко. 

Геращенко також додала, що наразі є багато фактів незаконного використання засуджених як робочої сили на окупованому Донбасі.

"На сьогодні близько 1000 осіб і їх родин звернулися про переміщення, офіс омбудсмена готовий був розпочати цю роботу ще в травні. Я рада, що питання зсунулася з мертвої точки", - написала вона.

На підконтрольну Україні територію перевели понад 40 засуджених з ОРЛО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні у Мінську 4 грудня гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи (ТКГ) узгодила дату і місце переміщення до України засуджених з окупованих районів Донецької та Луганської областей. 

Також повідомлялося, що українська сторона в ТКГ до 27 грудня 2018 року може повністю підготувати пропозиції щодо обміну полоненими.

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