Підключення України до SEPA може відбутися вже влітку, - Шмигаль
Україна планує невдовзі приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами", - розповів він.
Що стосується другого, то за словами голови уряду, підключення до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.
Європарламент 24 квітня 2007 року більшістю голосів прийняв ухвалу про створення єдиної платіжної системи Європейського союзу (SEPA), в рамках якої у всіх 27 країнах ЄС можна буде здійснювати платежі за допомогою одного банківського рахунку.
Як повідомлялося, Україна підтримує ідею Польщі про те, що цивілізовані країни мають спрямовувати свій надприбуток на допомогу у відновленні української держави.
Нагадаємо, очільник уряду також попередив про ризики інфляції в Україні. За його словами, інфляція у 20% є прийнятною під час війни.
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