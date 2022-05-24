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Підключення України до SEPA може відбутися вже влітку, - Шмигаль

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Україна, Вівторок 24 травня 2022 17:35
Підключення України до SEPA може відбутися вже влітку, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Гурковська

Україна планує невдовзі приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами", - розповів він.

Що стосується другого, то за словами голови уряду, підключення до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.

Європарламент 24 квітня 2007 року більшістю голосів прийняв ухвалу про створення єдиної платіжної системи Європейського союзу (SEPA), в рамках якої у всіх 27 країнах ЄС можна буде здійснювати платежі за допомогою одного банківського рахунку.

Як повідомлялося, Україна підтримує ідею Польщі про те, що цивілізовані країни мають спрямовувати свій надприбуток на допомогу у відновленні української держави.

Нагадаємо, очільник уряду також попередив про ризики інфляції в Україні. За його словами, інфляція у 20% є прийнятною під час війни.

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Денис Шмигаль
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