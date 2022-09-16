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Подкармливал россиян на блокпосту. Жителя Конотопа подозревают в коллаборационизме

Фото: жителя Конотопа подозревают в коллаборационизме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителю одного из сел Конотопского района сообщено о подозрении в коллаборационизме. Во время оккупации он добровольно подкармливал россиян на блокпосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По данным следствия, в конце марта 2022 года подозреваемый добровольно решил подкармливать военных РФ на блокпосту. Среди прочего мужчина передавал им 20-килограммовые пакеты с мясом", - рассказали в прокуратуре.

За это мужчина получил привилегии перед другими местными жителями и беспрепятственно перемещался по территории оккупированного в то время района.

Напомним, ранее СБУ задержала жителя Харьковской области, который во время оккупации помогал российским солдатам грабить односельчан. Он также кормил оккупантов и обеспечивал их жильем.

Также мы писали, что ранее правоохранители задержали в Запорожье российского агента с позывным "007".

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