Подкармливал россиян на блокпосту. Жителя Конотопа подозревают в коллаборационизме

Жителю одного из сел Конотопского района сообщено о подозрении в коллаборационизме. Во время оккупации он добровольно подкармливал россиян на блокпосту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"По данным следствия, в конце марта 2022 года подозреваемый добровольно решил подкармливать военных РФ на блокпосту. Среди прочего мужчина передавал им 20-килограммовые пакеты с мясом", - рассказали в прокуратуре.
За это мужчина получил привилегии перед другими местными жителями и беспрепятственно перемещался по территории оккупированного в то время района.
Напомним, ранее СБУ задержала жителя Харьковской области, который во время оккупации помогал российским солдатам грабить односельчан. Он также кормил оккупантов и обеспечивал их жильем.
Также мы писали, что ранее правоохранители задержали в Запорожье российского агента с позывным "007".
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