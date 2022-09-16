RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підгодовував росіян на блокпосту. Жителя Конотопу підозрюють у колабораціонізмі

Фото: Конотопського жителя підозрюють у колабораціонізмі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Мешканцю одного із сіл Конотопського району повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Під час окупації він добровільно підгодовував росіян на блокпосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, наприкінці березня 2022 року підозрюваний добровільно вирішив підгодовувати військових РФ на блокпосту. Серед іншого чоловік передавав їм 20-кілограмові пакети з м'ясом", - розповіли у прокуратурі.

За це чоловік отримав привілеї перед іншими місцевими жителями та безперешкодно переміщався територією окупованого на той час району.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала мешканця Харківської області, який під час окупації допомагав російським солдатам грабувати односельців . Він також годував окупантів та забезпечував їх житлом.

Також ми писали, що раніше правоохоронці затримали у Запоріжжі російського агента із позивним "007" .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьколаборант