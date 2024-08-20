Події у Курській області показали, що Кремль дедалі більше орієнтується на стабільність режиму, - ISW

Реакція Кремля на вторгнення України в Курську область підкреслила, що внутрішнім пріоритетом Кремля є стабільність режиму, особливо протягом останнього року.

Наприклад, Путін призначив помічника президента Олексія Дюміна контролювати поточну «контртерористичну» операцію проти українських сил у Курській області. Це означає, що Путін не довіряє Генштабу та Міністерству оборони і покладається на осіб, яким довіряє особисто.

Інститут посилається на російське видання Важниє історіі, джерело якого повідомило, що Дюмін наразі у конфлікті з представниками Адміністрації президента РФ.

Також джерела видання кажуть, що глава Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков «залишить свою посаду в цьому році» і припустили, що його потенційною заміною може стати керівник контррозвідки ФСБ Владислав Меньщиков або перший заступник Бортнікова Сергій Корольов.

Публікація Важних історій переконливо свідчать про те, що Кремль дедалі більше орієнтує свої основні пріоритети на стабільність режиму. «Загальний зсув Кремля в бік таких силовиків, як Дюмін, якому Путін особисто довіряє, і силовиків із сильною та добре задокументованою репутацією у сфері боротьби з тероризмом і контррозвідкою свідчить про те, що Кремль все більше дивиться на таких осіб як на гарантів режиму», - йдеться у звіті.