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События в Курской области показали, что Кремль все больше ориентируется на стабильность режима, - ISW

Фото: Российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российский диктатор Владимир Путин стремится закрепить на руководящих должностях силовых структур лояльных лиц, которые не обязательно являются профессионалами в доверенных им сферах деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Реакция Кремля на вторжение Украины в Курскую область подчеркнула, что внутренним приоритетом Кремля является стабильность режима, особенно в течение последнего года.

К примеру, Путин назначил помощника президента Алексея Дюмина контролировать текущую "контртеррористическую" операцию против украинских сил в Курской области. Это означает, что Путин не доверяет Генштабу и Министерству обороны и полагается на лиц, которым доверяет лично.

Институт ссылается на российское издание Важные истории, источник которого сообщил, что Дюмин сейчас находится в конфликте с представителями Администрации президента РФ.

Также источники говорят, что глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников "оставит свой пост в этом году" и предположили, что его потенциальной заменой может стать руководитель контрразведки ФСБ Владислав Меньщиков или первый заместитель Бортникова Сергей Королев.

Публикация Важных историй убедительно свидетельствует о том, что Кремль все больше ориентирует свои основные приоритеты на стабильность режима. "Общий сдвиг Кремля в сторону таких силовиков, как Дюмин, которому Путин лично доверяет, и силовиков с сильной и хорошо задокументированной репутацией в сфере борьбы с терроризмом и контрразведкой, свидетельствует о том, что Кремль все больше смотрит на таких лиц как на гарантов режима", - говорится в отчете.

Напомним, в мае Путин решил заменить министра обороны Сергея Шойгу . Он предложил избрать первого заместителя главы правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.

29 мая Путин назначил Алексея Дюмина , который когда-то был его телохранителем, секретарем Госсовета. Сергея Шойгу. Взамен он предложил избрать первого заместителя главы правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.

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