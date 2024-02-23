Подивитися в очі війні: Зеленський запросив Байдена і Трампа в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX News.

"Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні", - сказав Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу.

Глава держави також зазначив, що такий візит допоможе американським політикам усвідомити, хто розпочав цю війну та що відбувається навколо.

"Яка блискуча Україна в нас була. У нас прекрасна країна, але на війні це інша картина й інші життя. Кандидати (в президенти США. - ред.) мають приїхати і побачити людей, просто побачити їх на вулицях", - сказав Зеленський.

Трамп війну не закінчить

Президент України також прокоментував цитату Трампа про те, що він здатний закінчити війну за 24 години. Зеленський підкреслив, що Трамп "не може вирішити цю проблему, цю трагедію зі мною". І пообіцяв прийняти екс-президента на передовій.

"Хай він усе пояснить, пояснить, які у нього думки, можливо, в нього є якісь ідеї. Я не знаю. Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку. Всі ми зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: Є тільки один ворог, і це позиція Путіна", - сказав президент України.

Зеленський дав інтерв'ю головному політичному ведучому FOX News і виконавчому редактору "Спеціального репортажу" Брету Байєру за кілька кілометрів від лінії фронту у Харківській області.

Глава держави підкреслив цінність проведення інтерв'ю в такому небезпечному місці: "Для мене дуже важливо, як я вже говорив перед тим, як ми почали... Сполученим Штатам (потрібно) бачити різну війну в столиці і тут, ближче до лінії фронту".

Миротворчі ініціативи Трампа

У березні 2023 року Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" у випадку обрання президентом США на виборах 5 листопада цього року.

При цьому він зазначив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

Нещодавно Трамп заявив, що в разі повторного обрання президентом США буде домагатися переговорів України з Росією.

Військова допомога країн Заходу

У четвер, 22 лютого, президент Володимир Зеленський провів масштабну зустріч із дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій. Під час зустрічі, він озвучив три задачі на 2024 рік.

Глава держави також заявив, що цього року Україна посилить Повітряні сили завдяки винищувачам F-16 і назвав це фундаментальним завданням.

Голова Європейської ради Шарль Мішель провів із Зеленським телефонну розмову. Лідери обговорили військову та фінансову допомогу Україні.

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