У Подільському районі Києва прогримів вибух: що сталося

Вибух на ринку "Юність"

Нагадаємо, у березні на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва прогримів вибух.

Поліція встановила, що в приміщенні одного з магазинів вибухнула граната. Через це загинуло двоє людей.

Правоохоронці відкрили справу за фактом умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Детальніше про інцидент можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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