В Подольском районе Киева прогремел взрыв: что случилось

В Подольском районе Киева сегодня, 23 апреля, был слышен взрыв - там взорвался автомобиль. На месте работают правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.
"Полиция Киева устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля в Подольском районе. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении правоохранителей.
На место уже прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции.
Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев.
В полиции пообещали, что детали раскроют позже.
Напомним, в марте на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева прогремел взрыв.
Полиция установила, что в помещении одного из магазинов взорвалась граната. Из-за этого погибли два человека.
Правоохранители открыли дело по факту умышленного убийства и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Детальнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.
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