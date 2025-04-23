В Подольском районе Киева прогремел взрыв: что случилось

Взрыв на рынке "Юность"

Напомним, в марте на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева прогремел взрыв.

Полиция установила, что в помещении одного из магазинов взорвалась граната. Из-за этого погибли два человека.

Правоохранители открыли дело по факту умышленного убийства и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Детальнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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