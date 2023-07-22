Подібні до HAWK. Україна має свої новітні системи ППО середньої дальності, - нардеп

В України є свої новітні системи протиповітряної оборони середньої дальності.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"У нас є новітні системи ППО. Вони середньої дальності. Це, звичайно, не аналог Patriot, IRIS-T або SAMP-T, я думаю, вони близькі до HAWK, української розробки, українського виробництва", - заявив він.

Черняк відмовився називати компанії, які займаються розробкою систем ППО.

При цьому зазначив, що системи ППО "проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені".

Закрити небо над Україною

Раніше президент США Джо Байден підтримав навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Країни Заходу вже почали планувати старт тренувань для українських пілотів найближчими тижнями. Після навчання планується передача F-16.

При цьому представники Повітряних сил України заявили, що авіація дасть змогу Україні ще краще захищатися від російських ракетних ударів, оскільки системами ППО все небо закрити неможливо.

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