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Похожи на HAWK. У Украины есть свои новейшие системы ПВО средней дальности, - нардеп

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Суббота 22 июля 2023 20:54
Похожи на HAWK. У Украины есть свои новейшие системы ПВО средней дальности, - нардеп Фото: нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев (facebook.com/cherneve)
Автор: Валерия Полищук

У Украины есть свои новейшие системы противовоздушной обороны средней дальности.

Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на єфир телемарафона.

"У нас есть новейшие системы ПВО. Они средней дальности. Это, конечно, не аналог Patriot, IRIS-T или SAMP-T, я думаю, они близки к HAWK, украинской разработки, украинского производства", - заявил он.

Черняк отказался называть компании, которые занимаются разработкой систем ПВО.

При этом отметил, что системы ПВО "проходят тестирование достаточно удачно, ракеты уже разработаны".

Закрыть небо над Украиной

Ранее президент США Джо Байден поддержал обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Страны Запада уже начали планировать старт тренировок для украинских пилотов в ближайшие недели. После обучения планируется передача F-16.

При этом представители Воздушных сил Украины заявили, что авиация позволит Украине еще лучше защищаться от российских ракетных ударов, поскольку системами ПВО все небо закрыть невозможно.

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