За подготовкой госпереворота в Украине стоит Россия, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за подготовкой государственного переворота стоит Россия. Госпереворот, по его словам, готовился с целью свержения прозападного правительства в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"У нас есть секретные данные, которые свидетельствуют об особых намерениях (разжечь переворот, - ред.)", - сказал Шмыгаль. Отвечая на вопрос, стоит ли за этим российское государство, он сказал: "Безусловно".

Премьер заявил, что наращивание российских войск на границе с Украиной является частью более широких российских усилий, направленных на то, чтобы сломить украинский импульс к вступлению в Европейский союз.

"Они что-то готовят", - сказал Шмыгаль о России, не уточняя.

При этом он добавил, что украинская разведка обнаружила деятельность "внешних сил", пытающихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы разжечь народное восстание и переворот.

"В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша секретная служба проводит специальное расследование", - заявил Шмыгаль.