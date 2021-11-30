ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За підготовкою держперевороту в Україні стоїть Росія, - Шмигаль

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 17:49
За підготовкою держперевороту в Україні стоїть Росія, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за підготовкою державного перевороту стоїть Росія. Держпереворот, за його словами, готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри (розпалити переворот, - ред.)", - сказав Шмигаль. Відповідаючи на питання, чи стоїть за цим російська держава, він сказав: "Безумовно".

Прем'єр заявив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною є частиною широких російських зусиль, спрямованих на те, щоб зломити український імпульс до вступу в Європейський союз.

"Вони щось готують", - сказав Шмигаль про Росію, не уточнюючи.

При цьому він додав, що українська розвідка виявила діяльність "зовнішніх сил", які намагаються вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання і переворот.

"В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша секретна служба проводить спеціальне розслідування", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту, до якого хочуть залучити олігарха Ріната Ахметова.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поділиться з міжнародними партнерами інформацією про підготовку держперевороту.

Додамо, що СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підготовки держперевороту в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Денис Шмигаль Держпереворот
NEWS
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни