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Подготовка к запуску первой нитки "Северного потока-2" почти завершена, - "Газпром"

Автор: РБК-Украина

Пусконаладочные работы на первой нитке газопровода "Северный поток-2" почти завершены. Российская компания "Газпром" намерена начать ее коммерческую эксплуатацию в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации", - заявил гендиректор "Газпром международные проекты центр 1" Александр Каримов.

По его словам, работы по укладке второй нитки также находятся на завершающей стадии.

"Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод "Северный поток-2" запустить в эксплуатацию", - добавил Каримов.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "Северный поток-2" угрожает Украине и всей Европе.

Тема газопровода будет подниматься в ходе визита президента Владимира Зеленского в США.

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ГазпромСеверный поток-2