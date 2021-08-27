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"Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2", - СМИ

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Брюссель, Пятница 27 августа 2021 15:42
"Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2", - СМИ Фото: "Северный поток-2", возможно, придется продать (nord-stream2)
Автор: Анастасия Рокитна

В ЕС считают, что оператору "Северного потока 2", возможно, придется продать объект. Это будет нужно, чтобы привести его в соответствие с нормами газовой директивы ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Поражение Nord Stream 2 AG (дочерняя компания "Газпрома") в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, если его не удастся оспорить, фактически означает, что российская компания сможет использовать лишь половину мощности газопровода.

"От продажи газопровода никуда не деться", - указывается в статье.

Европейские правила требуют, чтобы добывающая компания и оператор инфраструктуры были разделены. В противном случае 50 процентов мощностей должно быть зарезервировано под независимого поставщика.

Однако в России "Газпром" обладает монопольным правом на экспорт газа по трубопроводу, так что ни одна компания не сможет заполнить вторую половину трубы.

Напомним, суд в Германии ограничил доступ "Газпрома" к газопроводу "Северный поток-2".

Отметим, у Путина отреагировали на проигрыш "Северного потока-2" в суде Германии.

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Северный поток-2 Газпром
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