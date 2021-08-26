ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Северный поток-2" угрожает Украине и Европе, - Шмыгаль

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 13:17
"Северный поток-2" угрожает Украине и Европе, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реакция России на решение суда Германии по "Северному потоку-2" означает использование этого проекта как геополитического оружия. Он заявил, что газопровод угрожает всей Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.

Шмыгаль поддержал решение суда Германии по газопроводу.

"Наша позиция остается неизменной: "Северный поток-2" - политический проект России, который угрожает и Украине, и Европе", - заявил Шмыгаль.

Компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока - 2" от требований Газовой директивы ЕС. В Кремле назвали это дело корпоративным вопросом.

Напомним, Оператор ГТС отреагировал на решение суда Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2 Денис Шмыгаль
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет
Александр Белоусфинансовый редактор Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет