"Северный поток-2" угрожает Украине и Европе, - Шмыгаль
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реакция России на решение суда Германии по "Северному потоку-2" означает использование этого проекта как геополитического оружия. Он заявил, что газопровод угрожает всей Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.
Шмыгаль поддержал решение суда Германии по газопроводу.
"Наша позиция остается неизменной: "Северный поток-2" - политический проект России, который угрожает и Украине, и Европе", - заявил Шмыгаль.
Компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока - 2" от требований Газовой директивы ЕС. В Кремле назвали это дело корпоративным вопросом.