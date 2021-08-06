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Подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую, - посол

Автор: Анастасия Рокитна

Подготовка визита президента Владимира Зеленского в США выходит на финишную прямую. Украинский лидер встретится с президентом Америки Джо Байденом 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

По ее словам, содержательные встречи состоялись с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Саливаном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"В приоритете - подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа", - написала она.

Целью Маркарова назвала углубление стратегического партнерства Украины и США реальными конкретными совместными инициативами для защиты суверенитета и территориальной целостности, повышение безопасности в Украине и регионе, увеличение военного потенциала, ускорение трансформации Украины в современную, экономически сильную демократическую страну.

"Как сказал министр, теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американскими партнерами будем работать над реализацией обсужденных конкретных планов по встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки визита №1", - отметила Маркарова.

Напомним, Зеленский и Байден подпишут в США ряд документов.

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Владимир ЗеленскийДжозеф Байден