Підготовка візиту Зеленського у США виходить на фінішну пряму, - посол

За її словами, змістовні зустрічі відбулися з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Саліваном та державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"У пріоритеті - підготовка візиту президента України Володимира Зеленського та його зустріч з президентом США Джо Байденом 30 серпня", - написала вона.

Метою Маркарова назвала поглиблення стратегічного партнерства України та США реальними конкретними спільними ініціативами для захисту суверенітету та територіальної цілісності, у підвищенні безпеки в Україні та регіоні, збільшенні нашої військової спроможності, прискоренні трансформації України в модерну, економічно сильну демократичну країну.

"Як сказав міністр, тепер у нас буде три тижні "тихої дипломатії", коли ми разом з американськими партнерами будемо працювати над реалізацією обговорених конкретних планів щодо зустрічі лідерів України та США. Виходимо на фінішну пряму підготовки візиту №1", - зазначила Маркарова.