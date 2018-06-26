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Подготовка к теракту в Харькове: подозреваемой объявили о подозрении

НовостиОбщество    26.06.2018 - 11:25
Фото: СБУ предупредила теракт в Харькове (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ предупредила теракт в Харькове (ssu.gov.ua)

Она была завербована представителями Российской Федерации

44-летнюю подозреваемой в подготовке теракта возле памятника воинам УПА в Харькове обьявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Женщине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта)", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, женщина еще в начале текущего года была завербована представителями Российской Федерации. Постоянно получала задачи по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области.

Кроме того, с целью согласования и координации дальнейших действий подозреваемая несколько раз выезжала в России.

"К совершению преступления подозреваемая готовилась заранее. Нашла человека, который на основе тротиловой шашки изготовила самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением с помощью мобильного телефона. Ночью 23 июня женщина заложила устройство в основание памятника бойцам Украинской повстанческой армии. Довести план до конца злоумышленнице помешали сотрудники Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили заказанный спецслужбами Российской Федерации (РФ) теракт в Харькове.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время закладки взрывчатки под памятный знак.

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Теги публикации: Харьков, Служба безопасности Украины, Харьков, подозреваемые, Суд, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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