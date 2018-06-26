Підготовка до теракту у Харкові: підозрюваній оголосили про підозру

Вона була завербована представниками Російської Федерації

44-річна підозрюванаій у підготовці теракту біля пам'ятника воїнам УПА у Харкові оголосили про підозру. Про це повідомила пресс-служба прокуратури Харківської області.

"Жінці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України (замах на скоєння терористичного акту)", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними слідства, жінка ще на початку поточного року була завербована представниками Російської Федерації. Постійно отримувала завдання щодо дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Харківській області.

Крім того, з метою узгодження та координації подальших дій підозрювана кілька разів виїжджала до Росії.

"До скоєння злочину підозрювана готувалась заздалегідь. Знайшла особу, яка на основі тротилової шашки виготовила саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням за допомогою мобільного телефону. Уночі 23 червня жінка заклала пристрій в основу пам’ятника бійцям Української повстанської армії. Довести план до кінця зловмисниці завадили співробітники Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України попередили замовлений спецслужбами Російської Федерації (РФ) теракт у Харкові.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час закладання вибухівки під пам’ятний знак.