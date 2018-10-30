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Подготовка к боевым действиям в населенных пунктах не ведется, - Наев

Новости » Общество    30.10.2018 - 15:02
Фото: Сергей Наев (twitter.com/g_o_o_d_n_e_w_s)
Фото: Сергей Наев (twitter.com/g_o_o_d_n_e_w_s)

Военнослужащие в районе ООС готовы к выполнению любых задач

Командование операции Объединенных сил (ООС) пока не проводит подготовку к ведению боевых действий в населенных пунктах. Об этом сказал командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, передает РБК-Украина соссылкой на интервью BBC Украина.

По словам  командующего ООС, военнослужащие готовы к выполнению любых задач.

"Непосредственно подготовка к ведению боевых действий в населенных пунктах пока не проводится. Но, подчеркиваю, мы будем готовы к выполнению тех задач, которые перед нами будут стоять", - сказал Наев.

Напомним, также командующий ООС Наев скзал, что перед украинскими военными не стоит задача освободить Дебальцево или другой населенный пункт.  По словам Наева, цель ООС заключается в освобождении всей временно оккупированной Российской Федерацией территории. Он также добавил, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в этом году в штабе ООС не ожидают широкомасштабных наступательных действий со стороны боевиков на Донбассе.

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Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООССергей Наев
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