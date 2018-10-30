Підготовка до бойових дій в населених пунктах не ведеться, - Наєв

Фото: Сергій Наєв (twitter.com/g_o_o_d_n_e_w_s)

Військовослужбовці в районі ООС готові до виконання будь-яких завдань

Командування операції Об'єднаних сил (ООС) поки не проводить підготовку до ведення бойових дій в населених пунктах. Про це сказав командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю BBC Україна.

За словами командувача ООС, військовослужбовці готові до виконання будь-яких завдань.

"Безпосередньо підготовка до ведення бойових дій в населених пунктах поки не проводиться. Але, підкреслюю, ми будемо готові до виконання тих завдань, які перед нами будуть стояти", - сказав Наєв.

Нагадаємо, також командувач ООС Наївши скзав, що перед українськими військовими не стоїть завдання звільнити Дебальцеве або інший населений пункт. За словами Наєва, мета ООС полягає у звільненні всій тимчасово окупованій Російською Федерацією території. Він також додав, що це можна зробити тільки політико-дипломатичним шляхом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в цьому році у штабі ООС не очікують широкомасштабних наступальних дій з боку бойовиків на Донбасі.