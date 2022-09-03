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Как подготовиться к возможной радиационной аварии: Минздрав дал рекомендации

Фото: как подготовиться к возможной радиационной аварии (Корпусенко Борис / УНИАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство здравоохранения опубликовало памятку, что нужно иметь дома, чтобы защититься от последствий радиационной аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

"Несмотря на международный надзор за работой Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, лучше быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям, в том числе связанным с распространением радиации", - отмечают в министерстве.

Там уточняют, что защитить себя от воздействия радиации можно только при соблюдении трех основных правил:

  1. находиться в укрытии;
  2. следить за официальной информацией;
  3. следовать указаниям органов власти.

Однако, если в вашей местности произошла радиационная авария, ее можно переждать в помещении.

Что нужно подготовить заранее?

  • скотч, пленку, плотную ткань и т.п.;
  • средства гигиены: мыло, шампунь;
  • пластиковые герметичные пакеты, сменная одежда и обувь;
  • еда и вода;
  • лекарственные средства;
  • средства связи;
  • документы.

Напомним, ранее Минздрав рассказал о йодной профилактике при радиационной аварии, которая может случиться на ядерных установках атомной станции.

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радиационная опасностьМинистерство здравоохранения Украины