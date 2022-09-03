Как подготовиться к возможной радиационной аварии: Минздрав дал рекомендации

Министерство здравоохранения опубликовало памятку, что нужно иметь дома, чтобы защититься от последствий радиационной аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
"Несмотря на международный надзор за работой Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, лучше быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям, в том числе связанным с распространением радиации", - отмечают в министерстве.
Там уточняют, что защитить себя от воздействия радиации можно только при соблюдении трех основных правил:
Однако, если в вашей местности произошла радиационная авария, ее можно переждать в помещении.
Напомним, ранее Минздрав рассказал о йодной профилактике при радиационной аварии, которая может случиться на ядерных установках атомной станции.
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