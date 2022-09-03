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Як підготуватися до можливої радіаційної аварії: МОЗ дав рекомендації

Фото: Як підготуватися до можливої радіаційної аварії (Корпусенко Борис / УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство охорони здоров'я опублікувало пам'ятку, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

"Незважаючи на міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних з поширенням радіації", - зазначають у міністерстві.

Там уточнюють, що захистити себе від впливу радіації можна тільки при дотриманні трьох основних правил:

  1. перебувати в укритті;
  2. стежити за офіційною інформацією;
  3. слідувати вказівкам органів влади.

Однак, якщо у вашій місцевості сталася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні.

Що потрібно підготувати заздалегідь?

  • скотч, плівку, щільну тканину і т. п.;
  • засоби гігієни: мило, шампунь;
  • пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття;
  • їжа і вода;
  • лікарські засоби;
  • засоби зв'язку;
  • документ.

Нагадаємо, раніше МОЗ розповіло про йодну профілактику при радіаційній аварії, яка може трапитися на ядерних установках атомної станції.

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радиационная опасностьМінстерство охорони здоров'я України