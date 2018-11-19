Подготовительное заседание по "янтарному делу" назначено на 18 декабря

Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)

Голосеевский суд города Киева назначил подготовительное заседание

Голосеевский суд города Киева назначил подготовительное заседание по "янтарному делу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Сообщается, что заседание назначено на 18 декабря в 14:30.

Как известно, 23 октября дело сняли с рассмотрения из-за болезни судьи.

Система автораспределения выбрала трех судей: Елену Первушину (председательствующая), Дмитрия Валигуру и Марину Есауленко.

В "янтарном деле" шесть подозреваемых, среди которых народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат.

19 июня 2017 в ресторане в присутствии Розенблата задержали его охранника с сумкой, где якобы был очередной транш в сумме 200 тыс. долларов, переданный агентом Национального антикоррупционного бюро. Полякову инкриминируется получение через свою помощницу 7,5 тыс. долларов.

Всего агент НАБУ Екатерина Сивоконь передала депутатам и их помощникам более 300 тыс. долларов за содействие в добыче янтаря в Украине. В частности, речь идет о подготовке законопроектов, незаконное влияние на должностных лиц органов местного самоуправления, прокуратуры и судов.

Напомним, ранее НАБУ направило в суд обвинительный акт по "янтарному делу".

Нардепу Полякову инкриминируется ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение"). Еще одному фигуранту дела Розенблату инкриминируется та же статья.