Підготовче засідання по "бурштиновій справі" призначено на 18 грудня

Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)

Голосіївський суд міста Києва призначив підготовче засідання

Голосіївський суд міста Києва призначив підготовче засідання по "бурштиновій справі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Повідомляється, що засідання призначене на 18 грудня о 14:30.

Як відомо, 23 жовтня справу зняли з розгляду через хворобу судді. Система авторозподілу вибрала трьох суддів: Первушину Олену (головуюча), Дмитра Валігуру і Марину Єсауленко.

В "бурштиновій справі" шість підозрюваних, серед яких народні депутати Максим Поляков і Борислав Розенблат.

19 червня 2017 у ресторані в присутності Розенблата затримали його охоронця з сумкою, де нібито був черговий транш у сумі 200 тис. доларів, переданий агентом Національного антикорупційного бюро. Полякову інкримінується отримання через свою помічницю 7,5 тис. доларів.

Всього агент НАБУ Катерина Сивокінь передала депутатам та їхнім помічникам більше 300 тис. доларів за сприяння у видобутку бурштину в Україні. Зокрема, мова йде про підготовку законопроектів, незаконний вплив на посадових осіб органів місцевого самоврядування, прокуратури та судів.

Нагадаємо, раніше НАБУ направило до суду обвинувальний акт по "бурштиновій справі".

Нардепу Полякову інкримінується ч 4 ст.368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище"). Ще одному фігуранту справи Розенблату інкримінується та ж стаття.