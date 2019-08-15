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В четверг подготовительная группа новой Рады соберется на очередное заседание

Новости » Политика    15.08.2019 - 10:48
В четверг подготовительная группа новой Рады соберется на очередное заседание
Фото: заседание подготовительной группы новой Рады (Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседании должны утвердить количество комитетов

Очередное заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов состоится в четверг, 15 августа, в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной рады.

Указано, что на заседании подготовительной депутатской группы должны быть утверждены количество комитетов новой Рады, их названия и предметы ведения.

Напомним, в среду, 14 августа, в парламенте прошло второе заседание для подготовки сессии новой Рады. Во время заседания народные депутаты планировали обсудить количество комитетов Рады. Также должны были определяться с составом парламентских комитетов, кто из представителей политических сил может их возглавить.

Как писало РБК-Украина, ранее группа избранных нардепов определилась с датой проведения первого заседания Рады 9 созыва. Так, обсуждались четыре даты: 20,27 и 29 августа, а также 3 сентября. Во время обсуждения было решено провести торжественное заседание новой Рады 29 августа.

Отметим, глава Верховной рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Оно состоялось 9 августа.

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