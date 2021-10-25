В Подгородном у Днепра отремонтируют улицу, которая проходит вдоль "Дороги Единства"

В городе Подгородное Днепропетровской области отремонтируют улицу Шоссейная, которая является одной из главных улиц города и пролегает рядом с трассой Днепр-Павлоград (составляющей "Дороги Единства" М-30 "Стрый-Изварино" ). Как и "Дорогу Единства", дорогу в Подгородном обновляют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"По всей Днепропетровщине идут ремонты дорог. На центральных магистралях, местных автодорогах. Обновляют и покрытие улицы Шоссейной в Подгородном вблизи Днепра", - отметил Валентин Резниченко.

Длина улицы Шоссейной - 2,5 км. Сейчас там уже завершают укладывать первый слой асфальтобетона толщиной 7 см. Сверху еще будут стелить 5 см финишного покрытия. Отдельно приводят в порядок ливневые колодцы.

"Когда мы сюда впервые приехали, то увидели, что улица в плохом состоянии. Нормально проехать здесь было очень трудно. Теперь кладем прочный и надежный асфальт, который будет долго служить", - рассказал мастер участка Константин Кущаев.

Одна из центральных улиц Подгородного - города, расположенного вблизи Днепра, не видела ремонта около 15 лет. После завершения основных ремонтных работ дорожники также нанесут разметку, установят знаки, обустроят съезды, укрепят обочины.

"Обновление дорог - это уже всеукраинский тренд. Приятно участвовать в нем. Улица Шоссейная лет 15 не ремонтировалось. Хотя одна из центральных. По ней дети идут в школу, ездят местные. А еще - курсирует транзитный транспорт", - добавил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Подгородненского горсовета Александр Сикора.