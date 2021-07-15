ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Дорогу единства" во Львовской области отремонтируют по всей протяженности, - ОГА

Новина українською →
Львов, Четверг 15 июля 2021 12:48
"Дорогу единства" во Львовской области отремонтируют по всей протяженности, - ОГА Фото: дорогу Единства отремонтируют по всей Львовской области (loda.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Автомобильную дорогу М-30 "Стрый - Изварино", известную как "дорога Единства", на Львовщине отремонтируют по всей протяженности - в общей сложности это 42 километра, проходящих по территории данной области. Будут капитально отремонтированы также пять мостовых переходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовской ОГА.

Работы на трассе, которая должна соединить западные области Украины с восточными и протянуться через всю страну, в рамках программы президента "Большая стройка" во Львовской области идут круглосуточно. Дорожники трудятся от границы Ивано-Франковской области в сторону Ходорова и от Жидачева в сторону Стрыя.

"Дорога Единства" - это один из важных инфраструктурных объектов не только Львовщины, а и страны в целом, ведь дорога Стрый-Изварино - кратчайший и оптимальный маршрут, которым уже скоро можно будет комфортно добраться от Львовщины до Луганщины", - отметил спикер Службы автомобильных дорог во Львовской области Иван Бондарь.

На трассе работают сразу несколько бригад, привлечены 170 единиц техники. Уже заасфальтированы в нижнем слое 12 км, а на двух мостах в Жидачеве и Залесках демонтируют разрушенные элементы конструкций.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что магистраль М-30 "Стрый - Изварино" протяженностью почти 1400 км планируется открыть к 30-й годовщине Независимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка дороги
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева