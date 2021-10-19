ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Днепропетровской области ремонтируют трассу "Днепр-Обуховка"

Новина українською →
Днепр, Вторник 19 октября 2021 14:42
В Днепропетровской области ремонтируют трассу "Днепр-Обуховка" Фото: в Днепропетровской области ремонтируют трассу "Днепр-Обуховка" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будут отремонтированы 18,4 км трассы "Днепр-Обуховка". По состоянию на сейчас ремонтные работы на автодороге уже в разгаре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"В дорожной инфраструктуре Днепропетровщины происходят изменения. Продолжаются ремонты дорог в разных уголках области. И на местных автодорогах, и трассах национального значения", - отметил глава региона Валентин Резниченко.

Трасса "Днепр-Обуховка" проходит по территории Днепровского района и соединяется с государственной магистралью Н-31 "Днепр-Решетиловка", которую строят "с нуля".

В Днепропетровской области ремонтируют трассу &quot;Днепр-Обуховка&quot;

"Это уже девятая дорога территориального значения, которую ремонтируем в этом году благодаря программе "Большая стройка". Такие трассы соединяют районы и города области. Могут соединять международные, национальные и региональные магистрали", - рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

На объекте почти завершили снимать старую дорожную одежду. Сейчас уже начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Также на трассе приводят в порядок обочины.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области будет отремонтирована дорога Т-04-13, которая проходит от Царичанки к Губинихе и соединяет деревни двух районов - Новомосковского и Днепровского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
DAILY
Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине