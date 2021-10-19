В Днепропетровской области ремонтируют трассу "Днепр-Обуховка"

В Днепропетровской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будут отремонтированы 18,4 км трассы "Днепр-Обуховка". По состоянию на сейчас ремонтные работы на автодороге уже в разгаре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"В дорожной инфраструктуре Днепропетровщины происходят изменения. Продолжаются ремонты дорог в разных уголках области. И на местных автодорогах, и трассах национального значения", - отметил глава региона Валентин Резниченко.

Трасса "Днепр-Обуховка" проходит по территории Днепровского района и соединяется с государственной магистралью Н-31 "Днепр-Решетиловка", которую строят "с нуля".

"Это уже девятая дорога территориального значения, которую ремонтируем в этом году благодаря программе "Большая стройка". Такие трассы соединяют районы и города области. Могут соединять международные, национальные и региональные магистрали", - рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

На объекте почти завершили снимать старую дорожную одежду. Сейчас уже начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Также на трассе приводят в порядок обочины.